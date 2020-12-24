Kayserispor - Konyaspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Kayserispor ve Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kayseri'de karşı karşıya geldi. Konyaspor, son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk golü 45. dakikada Pedro Henrique'nın penaltısıyla geldi. Konyaspor, 89'da Uğur Demirok ve 90+8'de Jevtovic ile fileleri havalandırdı.

KAYSERİ KIZARDI

Öte yandan Kayserispor'da Aaron Lennon, 54. ve 64. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Kayserispor, 10 puanla 19. sırada yer aldı. Konyaspor ise 18 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

KAYSERİ'NİN HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

Kayserispor, son galibiyetini 2 ay önce Ankaragücü'ne karşı almıştı. Sarı kırmızılılar Konya maçında da galibiyete ulaşamadı.