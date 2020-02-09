Hes Kablo Kayserispor 2-2 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 21. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ligde kritik durumda bulunan ve kazanmak zorunda olan iki ekip, Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri'de oynanan maçta ev sahibi ekip 41. dakikada Bernard Mensah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip 4 dakika sonra Sinan Gümüş'ün yine penaltıdan attığı golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan sarı-kırmızılılar, Pedro Henrique'nin 46. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Kırmızı-beyazlılarda 83. dakikada Fredy sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-2

Akdeniz ekibinde, ara transfer döneminde kadroya katılan Alman yıldız Lukas Podolski bu maçta sonradan oyuna girerek ilk kez forma giydi. Podolski'nin attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonuçla Kayserispor, 12 puanla ligde son sırada yer almaya devam etti. Antalyaspor ise puanını 19'a yükseltti ve 15. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15'inci dakikada sağ açıktan serbest vuruş kullanan Hakan'ın ortasına ceza sahası içinde ayağı ile vuran Grando'nun şutu auta gitti.



21'inci dakikada sağ açıkta topla buluşan Djedje ceza sahası içine girmeden çektiği şutu kaleci Boffin kurtardı.



31'inci dakikada Antalyaspor yarı alanında Pedro'nun attığı pas sonrası topla buluşan Mensah'ın şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.



40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor'un korner atışında top ceza sahası içinde Kudriashov'un eline çarptı. Hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi.



41'inci dakikada Mensah kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. (1-0)



44'üncü ceza sahası içinde Lopes rakibi Kudriashov ile iki mücadeleye girerken hakem Koray Gençerler faul nedeniyle penaltı kararı verdi.



45'inci dakikada penaltı atışını kullanan Sinan topu ağlarla buluşturdu. (1-1)



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi



46'ncı dakikada Djedje'nin ceza alanına yaptığı ortada Situm'un kafa vuruşunu kaleci Boffen elleriyle uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Pedro topu ağlarla buluşturdu. (2-1)



62'nci dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu alan Mesanovic ceza sahası içine girerek, çektiği şutu Boffin kornere çeldi.



79'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski topu ağlara yolladı. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.



84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kudriashov ceza sahası dışında bulunan Ribeiro'ya yerden pas verdi. Topun gelişine vuran Ribeiro topu ağlarla buluşturdu. (2-2)