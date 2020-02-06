Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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'da kaleci 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Hes Kablo 'un tecrübeli kalecisi 'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arıkan'ın sağ diz kapağı yağ yastıkçığında sıkışma sendromu tespit edildiği belirtildi.

Özel bir hastanede ameliyat olan Arıkan'ın, 4 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.

  1. 06.02.2020
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