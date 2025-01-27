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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında kapanış maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 20:50
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Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında kapanış maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Sadık, Winck, Yasin, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Fall

Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Calvo, Cemali, Rivas, Görkem, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Aboubakar, Fernandes

KASIMPAŞA-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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