Haberler Kasımpaşa Son dakika: Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Son dakika: 'da ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti. ekibinde, ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:03
Son dakika: Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. ekibi resmi sitesinden, ile yolların ayrıldığını duyurdu. 51 yaşındaki teknik adam bu sezon Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de 7 maça çıktı. Altıparmak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İşte o açıklama:
Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




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