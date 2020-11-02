Son dakika: Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul ekibi resmi sitesinden, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu. 51 yaşındaki teknik adam bu sezon Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de 7 maça çıktı. Altıparmak bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



İşte o açıklama:

Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.







