Ziraat Türkiye Kupası
Como 1907 - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Como 1907 - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Como 1907 - AS Roma maçı canlı! Como 1907 - AS Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A’da heyecan sürerken haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Como 1907 ile AS Roma karşı karşıya gelecek. Mücadele Stadio Giuseppe Sinigaglia’da oynanacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 14:01 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 14:03
Serie A'da haftanın merak edilen karşılaşmalarından birinde Como 1907 ile AS Roma karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Como ile Roma'nın puanları birbirine oldukça yakın. Bu nedenle iki takım için de alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Mart ayına formsuz başlayan Roma, deplasmanda galibiyet alarak yeniden çıkış yakalamak isterken Como ise sahasında kazanarak rakibiyle arasındaki farkı açmayı amaçlıyor.

COMO 1907-AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Como-Roma maçı saat 20:00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA İZLENEBİLİR?

İtalya Serie A'daki bu zorlu randevu Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak takip edilebilecek. Como 1907-AS Roma maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

COMO 1907 VS AS ROMA MAÇI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

MUHTEMEL 11'LER

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas

Roma muhtemel ilk 11'i: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Celik, Cristante, Kone, Wesley, Pisilli, Pellegrini, Malen

Aydınus yorumladı! G.Saray ve kırmızı kart...
İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
DEM Parti PYD elebaşı Müslim'e YPG ile ağıt yaktı! Suriye'de skandal görüntüler... Ferhat Abdi ile kol kola
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı 14:36
Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... 14:34
F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! 14:24
Mallorca-Espanyol Barcelona maçı bilgileri Mallorca-Espanyol Barcelona maçı bilgileri 14:14
Como 1907 - AS Roma maçı bilgileri | Serie A Como 1907 - AS Roma maçı bilgileri | Serie A 14:01
Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu! Tedesco'dan Saran'a sitem telefonu! 14:00
Daha Eski
Liverpool - Tottenham maçı bilgileri! Liverpool - Tottenham maçı bilgileri! 13:27
MotoGP'de flaş gelişme! MotoGP'de flaş gelişme! 12:58
Natura Dünyası G. Birliği-Beşiktaş maçı notları Natura Dünyası G. Birliği-Beşiktaş maçı notları 12:45
İşte Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:08
Adem Bona'lı 76ers kazandı! Adem Bona'lı 76ers kazandı! 12:06
Manchester United-Aston Villa maçı bilgileri Manchester United-Aston Villa maçı bilgileri 11:54