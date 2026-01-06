CANLI SKOR ANA SAYFA
Pisa-Como MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa-Como MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Pisa ile Como karşı karşıya gelecek. Ligin son sırasında yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Ligin flaş takımlarından biri olmayı başaran Como ise 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler merakla, "Pisa-Como maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Pisa-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 10:20
Pisa-Como MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 19. hafta heyecanı Pisa ile Como arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ligin dibine demir atan Pisa, sahasında alacağı sürpriz bir galibiyetle kötü seriye nokta koymayı hedefliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Como ise 30 puanla 6. sıradaki yerini koruyup üst sıralardaki iddiasını güçlendirme peşinde. Peki, Pisa-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da 19. haftada oynanacak Pisa-Como maçı 6 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

PISA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi – Stadyum Romeo Anconetani'de oynanacak Pisa-Como maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

