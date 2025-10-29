CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus-Udinese maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

Juventus-Udinese maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Son 8 resmi maçını da kazanamayan ve Igor Tudor ile yollarını ayıran Torino ekibi, kötü gidişe son vermek istiyor. Ligde 7. sıraya kadar gerileyen Juventus, kritik maçı kazanarak zirve yarışına tekrar ortak olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Futbolseverler ayrıca, "Juventus-Udinese maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:34
Juventus-Udinese maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

Juventus-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 9. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi konuk edecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve 8 resmi maçtır galibiyet yüzü görmeyen Juventus Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Torino ekibi, Udinese karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Sezona iddialı başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 7. sıraya kadar gerileyen Juventus taraftarının önünde kazanarak zirve yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın bu maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından büyük merak konusu. Öte yandan "Juventus-Udinese maçı canlı izle" aramaları da hız kesmeden sürüyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus-Udinese maçı

JUVENTUS-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 9. haftasında oynanacak Juventus-Udinese maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta

JUVENTUS-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Udinese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Udinese maçı hangi kanalda

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Serie A'nın 9. haftasında oynanan Lazio maçına yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız'ın Udinese maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Son 8 maçını kazanamayan Juventus'ta milli futbolcunun nasıl performans göstereceği merak edilirken, 10. hafta oynanacak karşılaşmada ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

Kenan Yıldız oynayacak mı

JUVENTUS-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceicao, Kenan Yıldız, David, Vlahovic

Udinese: Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara, Davis, Zaniolo

Juventus-Udinese maçı muhtemel 11

