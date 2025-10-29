Juventus-Udinese maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

Juventus-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 9. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi konuk edecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve 8 resmi maçtır galibiyet yüzü görmeyen Juventus Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Torino ekibi, Udinese karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Sezona iddialı başlayan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla 7. sıraya kadar gerileyen Juventus taraftarının önünde kazanarak zirve yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın bu maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından büyük merak konusu. Öte yandan "Juventus-Udinese maçı canlı izle" aramaları da hız kesmeden sürüyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

JUVENTUS-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 9. haftasında oynanacak Juventus-Udinese maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

JUVENTUS-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Udinese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Serie A'nın 9. haftasında oynanan Lazio maçına yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız'ın Udinese maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Son 8 maçını kazanamayan Juventus'ta milli futbolcunun nasıl performans göstereceği merak edilirken, 10. hafta oynanacak karşılaşmada ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

JUVENTUS-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceicao, Kenan Yıldız, David, Vlahovic

Udinese: Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara, Davis, Zaniolo