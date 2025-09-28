CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Massimiliano Allegri ve Antonio Conte'nin kozlarını paylaşacağı haftada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Milan-Napoli maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:21
Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Milan-Napoli maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Massimiliano Allegri ve Antonio Conte'nin öğrencileri, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Milan hem de Napoli, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Milan-Napoli maçı 28 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. San Siro'da oynanacak Milan-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers, Pulusic, Gimenez

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Höjlund

