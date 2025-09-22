CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Napoli 3-2 Pisa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Napoli 3-2 Pisa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A’nın 4. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda konuk ettiği Pisa’yı 3-2 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 00:21 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 00:23
Napoli 3-2 Pisa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 4. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda konuk ettiği Pisa'yı 3-2 mağlup ederek ligde kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Billy Gilmour'un golüyle öne geçti. İkinci yarıya etkili başlayan Pisa, 60. dakikada Mbala Nzola'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Ancak Napoli, oyunun kontrolünü yeniden eline aldı; 73. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Lorenzo Lucca'nın golleriyle farkı ikiye çıkardı. Konuk Pisa, 90. dakikada Lorran ile umutlansa da bu gol puan için yeterli olmadı.

NAPOLI ZİRVEDE, PISA DİBE DEMİR ATTI

Bu sonuçla birlikte Napoli 12 puana ulaştı ve Serie A'daki mükemmel başlangıcını sürdürdü. Pisa ise 1 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.

Napoli, gelecek hafta Milano'da zorlu Milan deplasmanına çıkacak. Pisa ise evinde güçlü rakibi Fiorentina'yı ağırlayacak.

