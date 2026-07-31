CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın, bugünkü seans boyunca alımların güçlenmesiyle yeniden ivme kazandı. KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 98 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 210 bin lira bantları arasında dalgalandı. Kapanışa doğru gelen işlemlerle birlikte günü yüzde 1,1 oranında değer kazancıyla kapatan kıymetli maden, seansı 6 milyon 190 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki altın haftanın son işlem gününe nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum ne? İşte 31 Temmuz Cuma canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.228,01 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.228,89 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 31 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,50 (Alış) - 47,52 (Satış)

◼EURO: 54,72 (Alış) - 54,75 (Satış)

◼STERLİN: 63,93 (Alış) - 63,96 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 87 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda perşembe gününü 4 bin 87 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 190 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi yüzde 42,16 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2942, satışta 47,4838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2744, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda dün gün sonu itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1501, sterlin/dolar paritesi 1,3424 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyindeydi. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1 azalışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.228,01 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.228,89 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.166,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.042,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.333,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.569,17 ₺

▶Tam Altın Satış: 40.359,10 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.805,71 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.844,71 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.590,84 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.654,20 ₺

▶Gümüş Alış: 89,33 ₺

▶Gümüş Satış: 89,44 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 31 Temmuz Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.