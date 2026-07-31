CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 31 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

Gram altın ne kadar? 31 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

Altın piyasasında kayıpların tedavisi için start verildi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 190 bin liradan tamamladı. Gün içinde en yüksek 6 milyon 210 bin lira seviyesini gören kıymetli madende toplam işlem hacmi 8,7 milyar liranın üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilen kıymetli madende son durum ne? 31 Temmuz Cuma gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte serbest piyasada son durum!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:52
Gram altın ne kadar? 31 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları! Canlı kur takibi

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın, bugünkü seans boyunca alımların güçlenmesiyle yeniden ivme kazandı. KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 98 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 210 bin lira bantları arasında dalgalandı. Kapanışa doğru gelen işlemlerle birlikte günü yüzde 1,1 oranında değer kazancıyla kapatan kıymetli maden, seansı 6 milyon 190 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki altın haftanın son işlem gününe nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum ne? İşte 31 Temmuz Cuma canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.228,01

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.228,89

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 31 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,50 (Alış) - 47,52 (Satış)

◼EURO: 54,72 (Alış) - 54,75 (Satış)

◼STERLİN: 63,93 (Alış) - 63,96 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 87 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda perşembe gününü 4 bin 87 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 190 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi yüzde 42,16 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2942, satışta 47,4838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2744, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda dün gün sonu itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1501, sterlin/dolar paritesi 1,3424 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyindeydi. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1 azalışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.228,01 ₺

Gram Altın Satış: 6.228,89 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.021,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.166,00

Yarım Altın Alış: 20.042,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.333,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.569,17 ₺

Tam Altın Satış: 40.359,10 ₺

Ata Altın Alış: 40.805,71 ₺

Ata Altın Satış: 41.844,71 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.590,84 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.654,20 ₺

Gümüş Alış: 89,33 ₺

Gümüş Satış: 89,44 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 31 Temmuz Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor
F.Bahçe'de forvet mesaisi! 2 yıldıza teklif...
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Aydın, Balıkesir Muğla... "Tüm gücümüzle sahadayız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafael Leao'nun B planı hazır!
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! Beşiktaş Danimarka'da üst tura kanatlandı! 00:03
Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! Italiano: Midtjylland deplasmanında kazanmak çok zor! 00:03
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:03
Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu Trabzonspor Al Sadd'a mağlup oldu 00:03
G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor G.Saray, Osimhen'in yanına Premier Lig yıldızını istiyor 00:02
F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Leao şoku! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor F.Bahçe şokta! 40 milyon euro'ya imzalıyor 00:02
Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! Trabzonspor'un genç yıldızına sürpriz talip! 00:02
F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Pellegrini kancası! 00:02
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 00:02
F.Bahçe sezona rekorla başladı! F.Bahçe sezona rekorla başladı! 00:02
F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! 00:02