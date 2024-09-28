Empoli FC - ACF Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Empoli FC - ACF Fiorentina 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli FC - ACF Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Empoli - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Fiorentina maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.