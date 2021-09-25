Haberler İtalya Serie A Inter-Atalanta maçı CANLI

Inter-Atalanta maçı CANLI

Son dakika spor haberi... İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Inter sahasında Atalanta'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 19:32
Inter-Atalanta maçı CANLI

İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Inter sahasında Atalanta'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

INTER-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadele S Sport+ ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

INTER-ATALANTA İLK 11'LER

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Martinez

Atalanta: Musso, Toloi, Merih Demiral, Palomino, Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Malinovskiy, Zapata

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