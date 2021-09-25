Inter-Atalanta maçı CANLI

İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Inter sahasında Atalanta'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
INTER-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadele S Sport+ ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
INTER-ATALANTA İLK 11'LER
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Martinez
Atalanta: Musso, Toloi, Merih Demiral, Palomino, Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Malinovskiy, Zapata