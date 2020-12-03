Haberler İtalya Serie A Son dakika: Juventus'tan Merih Demiral için açıklama geldi! Kaç gün yok?

Son dakika: 'tan için açıklama geldi! Kaç gün yok?

İtalya Serie A ekibi , Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçında sakatlanan milli yıldızımız 'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:41
Son dakika: Juventus'tan Merih Demiral için açıklama geldi! Kaç gün yok?

, dün akşam oynanan maçında sakatlanan milli yıldızımız 'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Merih, hafta sonu oynanacak Torino derbisinde forma giyemeyecek.

Juventus'tan yapılan açıklamada; Dinamo Kiev maçı sonrası sağ uyluk kaslarında düşük derece bir zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifadelerine yer verildi.

Merih Demiral, hafta sonu Torino ile oynanacak derbide ve Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maç olan mücadelesinde forma giyemeyecek.

BİZE ULAŞIN