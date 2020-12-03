Son dakika: Juventus'tan Merih Demiral için açıklama geldi! Kaç gün yok?

Juventus, dün akşam oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan milli yıldızımız Merih Demiral'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Merih, hafta sonu oynanacak Torino derbisinde forma giyemeyecek.



Juventus'tan yapılan açıklamada; Dinamo Kiev maçı sonrası sağ uyluk kaslarında düşük derece bir zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifadelerine yer verildi.

Merih Demiral, hafta sonu Torino ile oynanacak derbide ve Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maç olan Barcelona mücadelesinde forma giyemeyecek.