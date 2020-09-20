Haberler İtalya Serie A Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Parma sahasında Napoli'yi ağırlıyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 12:29
Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Parma, sahasında ligin güçlü takımlarından Napoli'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Parma - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Napoli maçı 20 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

PARMA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Cornelius

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

BİZE ULAŞIN