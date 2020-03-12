Sampdoria'lı Gabbiadini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'da artan koronavirüs vakaları futbolu da etkisi altına almış durumda. Juventus'un savunma oyuncusu Rugani'de koronavirüs görülmesinden sonra Sampdoria'lı Gabbiadini'nin testi de pozitif çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi kategorisine aldığı koronavirüs İtalya Serie A'da futbolu durdurdu. İtalya Futbol Federasyonu ligleri bir sonraki karara kadar askıya alırken, futbolcularda da koronavirüs görülmeye başlandı. İlk olarak milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'un savunma oyuncusu Rugani'ye koronavirüs teşhisi konmuştu. Rugani'den sonra Gabbiadini'de de koronavirüs görüldü.
İtalyan ekibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Genel sağlık durumu iyi olan oyuncu için karantina prosedürleri uygulandı.
HER ŞEY YOLUNA GİRECEK
Gabbiadini: Benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdiden çok fazla mesaj aldım. Bana yazan herkese teşekkür ediyorum. İyi olduğumu belirtmek isterim. Kurallara uyup evde kalıyorum. Her şey yoluna girecek.
- 12.03.2020
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