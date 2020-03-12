Sampdoria'lı Gabbiadini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Serie A'da koronavirüs şoku! Rugani'den sonra...

'lı Gabbiadini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Sampdoria'lı Gabbiadini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

'da artan koronavirüs vakaları futbolu da etkisi altına almış durumda. 'un savunma oyuncusu 'de koronavirüs görülmesinden sonra 'lı Gabbiadini'nin testi de pozitif çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi kategorisine aldığı koronavirüs Serie A'da futbolu durdurdu. İtalya Federasyonu ligleri bir sonraki karara kadar askıya alırken, futbolcularda da koronavirüs görülmeye başlandı. İlk olarak milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği 'un savunma oyuncusu 'ye koronavirüs teşhisi konmuştu. Rugani'den sonra Gabbiadini'de de koronavirüs görüldü.

İtalyan ekibi , Manolo Gabbiadini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Genel sağlık durumu iyi olan oyuncu için karantina prosedürleri uygulandı.

HER ŞEY YOLUNA GİRECEK
Gabbiadini: Benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdiden çok fazla mesaj aldım. Bana yazan herkese teşekkür ediyorum. İyi olduğumu belirtmek isterim. Kurallara uyup evde kalıyorum. Her şey yoluna girecek.

  1. 12.03.2020
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