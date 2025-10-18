Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga) Villarreal - Real Betis maçı CANLI izle!

İspanya La Liga'da Villarreal - Real Betis maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilecek? Cumartesi akşamı oynanacak bu mücadelede Villarreal, galibiyet serisini yeniden başlatabilecek mi ve Estadio de la Ceramica'daki iç saha avantajını kullanabilecek mi? La Liga'da lider Real Madrid'in 5 puan gerisinde olan Villarreal, Real Betis karşısında sıralamada rakiplerini geçme şansını değerlendirebilecek mi? Real Betis deplasmanda puan alabilir mi ve dördüncülük hedefini güçlendirebilecek mi? Detaylar haberimizde...

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal'in muhtemel ilk 11'i: Tenas; Navarro, Veiga, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe

Real Betis'in muhtemel ilk 11'i: Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Hernandez

