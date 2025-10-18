CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga) Villarreal - Real Betis maçı CANLI izle!

Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga) Villarreal - Real Betis maçı CANLI izle!

Villarreal - Real Betis maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenecek? Sarı Denizaltılar, Cumartesi akşamı Estadio de la Ceramica’da konuk edecekleri Real Betis karşısında galibiyet serisine geri dönebilecek mi? La Liga’da lider Real Madrid’in 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Villarreal, bu kritik maçta üst sıralara yaklaşmayı başarabilecek mi? Real Betis ise dördüncü sırada; deplasmanda sürpriz yapıp puan farkını kapatabilecek mi?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal - Real Betis maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga) Villarreal - Real Betis maçı CANLI izle!

İspanya La Liga'da Villarreal - Real Betis maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilecek? Cumartesi akşamı oynanacak bu mücadelede Villarreal, galibiyet serisini yeniden başlatabilecek mi ve Estadio de la Ceramica'daki iç saha avantajını kullanabilecek mi? La Liga'da lider Real Madrid'in 5 puan gerisinde olan Villarreal, Real Betis karşısında sıralamada rakiplerini geçme şansını değerlendirebilecek mi? Real Betis deplasmanda puan alabilir mi ve dördüncülük hedefini güçlendirebilecek mi? Detaylar haberimizde...

Villarreal - Real Betis maçını takip etmek için tıklayınız.

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal'in muhtemel ilk 11'i: Tenas; Navarro, Veiga, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe

Real Betis'in muhtemel ilk 11'i: Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Hernandez

VILLARREAL - REAL BETIS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

F.Bahçe'den transfer harekatı!
