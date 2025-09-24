Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Atletico Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Raspadori, Alvarez

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Espino; Valentin, Diaz; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello