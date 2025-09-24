CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Atletico Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 11:29
Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Atletico Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid - Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Raspadori, Alvarez

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Espino; Valentin, Diaz; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello

