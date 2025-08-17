Celta Vigo-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Celta Vigo-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Celta Vigo, evinde Getafe'yi ağırlayacak. Balaidos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Celta Vigo-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Getafe maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.