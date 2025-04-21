CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Girona-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Girona ile Real Betis 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Girona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 13:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Girona-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 32. haftada Girona ile Real Betis mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona-Real Betis maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Rangers'tan Mourinho sürprizi!
G.Saray'da Morata şoku!
DİĞER
Süper Lig'de gol krallığında büyük heyecan! 32. hafta sonrası Osimhen, Piatek, Banza ve...
Franciscus öldü... Vatikan toz duman! Kardinaller akla karayı seçecek... Yeni papa bacadan çıkacak
Mauro Icardi İstanbul yolunda!
Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers'tan Mourinho sürprizi! Rangers'tan Mourinho sürprizi! 13:50
Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman? 13:17
Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! Kupada yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! 13:03
G.Saray'da Morata şoku! G.Saray'da Morata şoku! 12:40
Serie A'da maçlar ertelendi mi? Serie A'da maçlar ertelendi mi? 12:36
Engin Fırat, Lorant’ı anlattı Engin Fırat, Lorant’ı anlattı 12:34
Daha Eski
Mauro Icardi İstanbul yolunda! Mauro Icardi İstanbul yolunda! 12:31
Liverpool şampiyonluğa bir adım uzaklıkta Liverpool şampiyonluğa bir adım uzaklıkta 12:19
G.Saray'da kupa mesaisi! G.Saray'da kupa mesaisi! 12:17
Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! Rhone Derbisi'nde olaylı anlar! 11:59
Cihat Arslan istifa etti Cihat Arslan istifa etti 11:55
F.Bahçe'den transfer sürprizi! F.Bahçe'den transfer sürprizi! 11:50