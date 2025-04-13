Osasuna-Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 31. haftada Osasuna ile Girona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna-Girona maçı 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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