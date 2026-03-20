CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı!

Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı!

EuroLegue'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup etti. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 20:34 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 23:02
Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından 23 galibiyete ulaşan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 23 sayı kaydeden Talen Horton Tucker oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

1'inci periyot: 17-23

Devre: 29-37

3'üncü periyot: 57-52

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez, Damir Javor, Carlos Cortes

Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Tucker 23, Boston Jr. 5, De Colo 16, Tarık Biberovic 4, Onuralp Bitim 1, Silva 8, Metecan Birsen, Colson 2, Birch 4

Olımpıa Mılano: Ellis 10, Booker 2, Bolmaro 2, Brooks 22, Leday 10, Ricci 2, Guduric 15, Shields 3, Nebo 9

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
