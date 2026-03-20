Fenerbahçe Beko ikinci yarıda açıldı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından 23 galibiyete ulaşan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 23 sayı kaydeden Talen Horton Tucker oldu.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

1'inci periyot: 17-23

Devre: 29-37

3'üncü periyot: 57-52

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez, Damir Javor, Carlos Cortes

Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Tucker 23, Boston Jr. 5, De Colo 16, Tarık Biberovic 4, Onuralp Bitim 1, Silva 8, Metecan Birsen, Colson 2, Birch 4

Olımpıa Mılano: Ellis 10, Booker 2, Bolmaro 2, Brooks 22, Leday 10, Ricci 2, Guduric 15, Shields 3, Nebo 9