Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius: Çok iyi bir noktada değiliz!

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius: Çok iyi bir noktada değiliz!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32. hafta maçında sahasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Milan'ı 79-75'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlierde Başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 23:53
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında ağırladığı İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, motivasyon anlamında iyi bir noktada olmamalarına rağmen ikinci yarıda oyunu kontrol ederek galip geldiklerini söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi oynayamadıklarını anlatan Jasikevicius, "Takımımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bir kez daha kapalı gişe ile karşılaşmak bizim için çok olumluydu. Böyle ortamlarda her şeyinizi sahaya yansıtmalısınız. Bunu ilk yarıda yapamadık. Rakibimiz üzerimizde baskı kurdu. Buna cevap vermekte zorlandık. İkinci yarıda daha fiziksel oynadık. Oyunu daha iyi kontrol ettik. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Puan durumunda işler böyle olduğunda başantrenörünüzü dinlemek çok da kolay olmuyor. Motivasyon anlamında iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda rotasyonu kıstıklarını belirten 50 yaşındaki başantrenör, "Hall'un yokluğunda Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker çok iyi performans gösteriyor. Bugün rakip savunma, üzerimizde önemli baskı kurdu. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Ben elimden geldiğince çok sayıda üretken oyuncuyla sahada kalmaya çalışıyorum ama kadromuzda şu anki durum itibarıyla bu kolay olmuyor." şeklinde konuştu.

İlk iki periyotta toplam 29, üçüncü çeyrekte ise 28 sayı üretmeleriyle ilgili bir soruya Jasikevicius, "Basketbolda çok fazla detay var. Bunun öncesinde birlikte mücadele etmek gerekiyor. Bunlar sahaya koyması zor detaylar. İlk yarıda bireysellikle çözüm bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyuncuların bunu değiştirmeye çalışmasından mutluyum. Oyuncularım şampiyon takım karakterine sahip. Basketbol anlamında çok iyi bir noktada değiliz. Birçok sakatlık var. Oyuncularımı anlıyorum. Zorlu bir fikstürümüz var. Mazeret üretmek yerine her zaman daha iyi olmaya çalışmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
