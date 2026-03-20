Bournemouth ile Manchester United yenişemedi!

İngiltere Premier Lig 31. haftasında Manchester United, Bournemouth'a konuk oldu. The Vitality Stadium'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Son 10 maçtır kaybetmeyen Bournemouth yenilmezlik serisini sürdürürken Manchester United ise Şampiyonlar Ligi hedefini devam ettirdi. Ligde üçüncü sırada yer alan ManU'nun gelecek hafta rakibi ise Leeds United.

Kritik maçın ikinci yarısında goller gelmeye başladı.Manchester United'ın ilk golünü 61. dakikada Bruno Fernandes (P) kaydetti. İkinci gol ise James Hill 71. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Bournemouth'un gollerini ise 67. dakikada Ryan Christie ve 81. dakika El Junior Kroupi (P) kaydetti.

Manchester United'ın ikinci kaptanı Harry Maguire 78. dakika kırmızı kart ile oyundan atıldı.