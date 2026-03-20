Ziraat Türkiye Kupası
Bournemouth ile Manchester United yenişemedi!

İngiltere Premier Lig 31. haftasında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Michael Carrick'in ekibi Bournemouth deplasmanında berabere kaldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 01:05 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 01:19
İngiltere Premier Lig 31. haftasında Manchester United, Bournemouth'a konuk oldu. The Vitality Stadium'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Son 10 maçtır kaybetmeyen Bournemouth yenilmezlik serisini sürdürürken Manchester United ise Şampiyonlar Ligi hedefini devam ettirdi. Ligde üçüncü sırada yer alan ManU'nun gelecek hafta rakibi ise Leeds United.

Kritik maçın ikinci yarısında goller gelmeye başladı.Manchester United'ın ilk golünü 61. dakikada Bruno Fernandes (P) kaydetti. İkinci gol ise James Hill 71. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Bournemouth'un gollerini ise 67. dakikada Ryan Christie ve 81. dakika El Junior Kroupi (P) kaydetti.

Manchester United'ın ikinci kaptanı Harry Maguire 78. dakika kırmızı kart ile oyundan atıldı.

F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak...
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Mücteba Hamaney yine görüntü vermedi | İkinci mesajında Türkiye vurgusu: Saldırıları biz yapmadık
G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası!
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak!
"Çok iyi bir noktada değiliz!" "Çok iyi bir noktada değiliz!" 23:53
Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda elendi Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda elendi 23:21
Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız! Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız! 21:35
Nijerya'da Victor Osimhen'e büyük destek! Nijerya'da Victor Osimhen'e büyük destek! 21:32
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var 20:13
Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:02
Daha Eski
İşte Göztepe-G.Saray maçının tarihi! İşte Göztepe-G.Saray maçının tarihi! 19:22
G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası! G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası! 19:19
F.Bahçe Beko ikinci yarı açıldı! F.Bahçe Beko ikinci yarı açıldı! 19:11
G.Saray maçı sonrası Arne Slot'tan flaş sözler! G.Saray maçı sonrası Arne Slot'tan flaş sözler! 18:29
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! 18:09
Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! 17:11