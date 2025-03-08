Barcelona-Osasuna maçı kulüp doktorunun vefatı nedeniyle ertelendi!

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Barcelona'nın Osasuna ile oynayacağı maç, Katalan kulübünün A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefatı nedeniyle ertelendi.

Cumartesi gecesi TSİ 23.00'te başlaması planlanan karşılaşma, maç saatine yaklaşık 20 dakika kala iptal edildi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, "FC Barcelona olarak A takım doktorumuz Carles Minarro Garcia'nın bu akşam vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu nedenle FC Barcelona ve CA Osasuna arasındaki karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmiştir. FC Barcelona yönetim kurulu ve tüm çalışanlarımız olarak, ailesine ve yakınlarına bu zor dönemde en içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.