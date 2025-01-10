  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Rayo Vallecano ile Celta Vigo 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Rayo Vallecano ile Celta Vigo 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Celta Vigo ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı 10 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber!
F.Bahçe'ye MLS'ten bomba transfer!
DİĞER
Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! "Doğrudan ahlaksız ithamlar"
CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu!
Fenerbahçe'ye Talisca faturası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio - Como maçı ne zaman? Lazio - Como maçı ne zaman? 11:35
McCollum F.Bahçe'de! McCollum F.Bahçe'de! 11:34
F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber! F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber! 11:26
Fenerbahçe'ye Talisca faturası! Fenerbahçe'ye Talisca faturası! 11:24
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:16
Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:09
Daha Eski
Sivasspor'da Bieaganski'nin acı günü Sivasspor'da Bieaganski'nin acı günü 11:02
Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? 10:59
Yusuf Dikeç dizide oynadı Yusuf Dikeç dizide oynadı 10:47
F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç! F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç! 10:34
Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? 10:26
G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu! G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu! 10:03