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Haberler İspanya La Liga

İspanya'da Vinicius ve Chukwueze'ye ırkçı hakaret eden taraftara ceza!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynayan siyahi futbolcular Vinicius Jr. ve Samuel Chukwueze'ye tribünden ırkçı hakaret eden bir taraftara toplamda bir yıl hapis cezası verildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:57
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İspanya'da Vinicius ve Chukwueze'ye ırkçı hakaret eden taraftara ceza!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynayan siyahi futbolcular Vinicius Jr. ve Samuel Chukwueze'ye tribünden ırkçı hakaret eden bir taraftara toplamda bir yıl hapis cezası verildi.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçı söylemlere karşı başlatılan yasal yaptırımlar kapsamında tribünlerden yapılan ırkçı söylemlere ikinci kez hapis cezası geldi.

Palma de Mallorca 3 numaralı idari mahkemesi, Real Madrid'de oynayan Vinicius ve bir dönem Villarreal'de forma giyen Chukwueze'ye (şu anda Milan'da oynuyor), 5 ve 18 Şubat 2023 tarihlerinde Mallorca'da oynanan iki farklı maçta tribünden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen bir taraftar hakkındaki davayı sonlandırdı.

Mahkeme, sanık taraftara, her bir futbolcuya söylediği ırkçı hakaretler nedeniyle 6'şar aydan toplam 1 yıl hapis, 3 yıl tüm stadyumlardan men ve Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu tarafından kesilen para cezasının ödenmesi cezalarının verildiğini açıkladı.

İspanya futbolunda ırkçılıkla bağlantılı ilk hapis cezası geçen haziran ayında, yine Vinicius ile bağlantılı bir olayda verilmişti.

La Liga'da 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında tribünlerden Vinicius'a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili davada mahkeme, yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar açıklamıştı.

Diğer yandan İspanya'da 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun Başkanı Javier Tebas, son verilen cezanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, futbolumuzdan nefreti yok etmek için son yıllarda yaptığımız çalışmaların bir sonucudur. Devam edeceğiz. Cezai mahkumiyet olmadan stadyumlardan ırkçı söylem, tezahürat kalkmaz." ifadelerini kullandı.

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