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Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid, İspanya La Liga'da sezonun son haftasında evinde Athletic Bilbao ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Real Madrid'in golünü Karim Benzema kaydetti. Athletic Bilbao'nun golünü Oihan Sancet attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 21:48
Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da sezonun son haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Her iki takımın da ligde herhangi bir iddiası olmadığı maçta, 14 sezon formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Fransız futbolcu Karim Benzema ön plana çıkan isim oldu.

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Benzema, karşılaşmanın 72. dakikasında penaltıdan takımının beraberlik golünü attıktan sonra 74. dakikada oyundan alınarak yerini Luka Modric'e bıraktı.

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca uzun süre alkışlanan Benzema'yı takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti de kutladı.

Benzema, 14 sezonda 25 kupa kazandırdığı Real Madrid'de bu sezon toplam 19 gol atarken, gol krallığı yarışında Robert Lewandowski'nin (23 gol, Barcelona) ardından ikinci oldu.

Eflatun beyazlılarda Benzema'nın dışında takımdan ayrılan Marco Asensio da son kez oynadı.

Karşılaşmada Athletic Bilbao'nun golünü 49. dakikada Oihan Sancet attı.

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