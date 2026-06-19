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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Gornik Zabzre'nin sahibi olan Lukas Podolski, bu eşleşmenin onun için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Alman futbolcu, "Emeklilik bekleyebilir" sözleri ile dikkat çekti. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 20:19
Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazandı.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

17 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki ilk sınavı belli oldu.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Kadıköy ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya Ekstraklasa temsilcisi Gornik Zabzre ile eşleşti.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Öte yandan bu eşleşme, Gornik Zabzre'nin sahibinin Galatasaray'ın eski yıldızlarından Lukas Podolski olması nedeniyle gündem oldu.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Sezonun sona ermesiyle birlikte kramponlarını astığını duyuran eski Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerle eşleşmelerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Lukas Podolski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

"AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR"

"Futbol bazen garip ve komik olabiliyor. Gornik Zabrze'nin sahibi olarak çıkacağım ilk resmi maç Türkiye'de, Fenerbahçe'ye karşı olması ayrı bir anlam taşıyor.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

"EMEKLİLİK BEKLEYEBİLİR"

"Futbolun en büyük derbilerinden birinin parçası olmuş ve Galatasaray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir; kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir!"

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

İstanbul temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçı 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: Emeklilik bekleyebilir!

Sarı-lacivertliler, rövanş maçı için ise 28-29 Temmuz'da Polonya'da olacak.

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