"EMEKLİLİK BEKLEYEBİLİR" "Futbolun en büyük derbilerinden birinin parçası olmuş ve Galatasaray'ı gururla temsil etmiş biri olarak bu benim için çok özel bir an. Belki de emeklilik biraz daha bekleyebilir; kramponları yeniden giyip sahaya dönme ve bir kez daha mücadele etme zamanı gelmiştir!"