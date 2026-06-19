Geride bıraktığımız 3 sezonda Trendyol Süper Lig'de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, Mart 2025'te A Milli Takım kampına davet edilmişti.

Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan başarılı sağ beke yurt dışından da ilgi olduğu kaydedildi.