Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!
Yaz transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, sağ bek rotasyonunun güçlendirmek adına kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da forma giyen yetenekli ismi takibe aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 19:09
Sağ bek rotasyonu için de kollarını sıvayan Fenerbahçe, transferde yönünü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a çevirdi.
Sarı Kanarya, Karadeniz temsilcisinin 25 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin'i yakın takibe aldı.
Yetenekli oyuncu, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti.
Geride bıraktığımız 3 sezonda Trendyol Süper Lig'de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, Mart 2025'te A Milli Takım kampına davet edilmişti.
Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan başarılı sağ beke yurt dışından da ilgi olduğu kaydedildi.
Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Taha Şahin'in transferi veya takımda kalma durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe altyapısında yetişen oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
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