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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, sağ bek rotasyonunun güçlendirmek adına kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da forma giyen yetenekli ismi takibe aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 19:09
Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi hamlelerine yoğunlaştı.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Kadıköy ekibinde hedef, şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmak.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Takviye yapacağı bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli yönetim, transfer perdesini Vedat Muriqi ile açtı ve Kosovalı golcünün 3 yıllık imzasını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Sağ bek rotasyonu için de kollarını sıvayan Fenerbahçe, transferde yönünü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a çevirdi.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Sarı Kanarya, Karadeniz temsilcisinin 25 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin'i yakın takibe aldı.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Yetenekli oyuncu, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Geride bıraktığımız 3 sezonda Trendyol Süper Lig'de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, Mart 2025'te A Milli Takım kampına davet edilmişti.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Bonservisi Çaykur Rizespor'da olan başarılı sağ beke yurt dışından da ilgi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Taha Şahin'in transferi veya takımda kalma durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sağ beki Süper Lig'den!

Fenerbahçe altyapısında yetişen oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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