Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği tartışılırken, Lucas Torreira'nın sosyal medya paylaşımı gündeme damga vurdu. Uruguaylı yıldızın tek kelimelik mesajı, Arjantinli golcünün yeni sezondaki durumuna ilişkin soru işaretlerini yeniden alevlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 12:25
Uruguaylı orta saha oyuncusu, Mauro Icardi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Kalıyor" notunu ekledi.
BENFICA İDDİALARI GÜNDEMDE
Öte yandan Icardi'nin adı Avrupa kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor.
Portekiz devi Benfica'nın, deneyimli golcünün durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Benfica, şu aşamada oyuncuyla ilgili nabız yoklarken, hücum hattında önemli bir ayrılık yaşanması halinde transfer için somut adımlar atabilir.
Portekiz ekibinin önümüzdeki günlerde Icardi dosyasını daha ciddi şekilde değerlendirmesi bekleniyor.
Galatasaray ile Icardi arasındaki görüşmeler sürerken, yıldız futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
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