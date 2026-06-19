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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği tartışılırken, Lucas Torreira'nın sosyal medya paylaşımı gündeme damga vurdu. Uruguaylı yıldızın tek kelimelik mesajı, Arjantinli golcünün yeni sezondaki durumuna ilişkin soru işaretlerini yeniden alevlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 12:25
Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılı yönetim ile yıldız futbolcu arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

TORREIRA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sözleşme görüşmeleri sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'nın yaptığı paylaşım gündem yarattı.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Mauro Icardi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Kalıyor" notunu ekledi.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

BENFICA İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan Icardi'nin adı Avrupa kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Portekiz devi Benfica'nın, deneyimli golcünün durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Benfica, şu aşamada oyuncuyla ilgili nabız yoklarken, hücum hattında önemli bir ayrılık yaşanması halinde transfer için somut adımlar atabilir.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Portekiz ekibinin önümüzdeki günlerde Icardi dosyasını daha ciddi şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray ile Icardi arasındaki görüşmeler sürerken, yıldız futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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