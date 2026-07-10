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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşabilmek adına yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyor. Kadrosuna yıldız isimleri katmaya başlayan Kanarya'da gündemdeki isimlerden birisi de Ollie Watkins. Sarı-lacivertliler bu transferde çok önemli bir mesafe alırken İngiliz yıldız için o detaylar gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer perdesini Vedat Muriç'le açtı.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Ardından Hollandalı yıldız Nathan Ake ile stoper hattını güçlendiren sarı-lacivertliler, sağ kanat problemini de Mason Greenwood'la çözüyor.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

İngiliz oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Transferde sıra yeniden santrfor bölgesine geldi.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Hem Vedat'ın sakatlanması hem de bu bölgeye en az iki takviye yapılmak istenilmesinin ardından tüm ağırlık yeniden santrfor transferine verildi.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

30 MİLYON EUROYA ÇIKILDI

Listenin ilk sırasında Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins var... Yönetimin, 30 yaşındaki İngiliz santrfor ile 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Anlaşmaya göre Watkins'in Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve deneyimli futbolcunun sarı-lacivertlilerin sunduğu tüm şartları kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

Ollie Watkins için 30 milyon euroya kadar çıkarılırken, transfer an meselesi.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

BU SEZON 55 MAÇ OYNADI

Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 55 maça çıkarken, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Oyuncu, İngiliz ekibinin formasını giydiği her sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.

Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları

ŞU AN DÜNYA KUPASI'NDA

Ollie Watkins'in Aston Villa'da sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı, Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti.

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