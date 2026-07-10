Fenerbahçe'de Ollie Watkins heyecanı! İşte transfer şartları
Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşabilmek adına yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyor. Kadrosuna yıldız isimleri katmaya başlayan Kanarya'da gündemdeki isimlerden birisi de Ollie Watkins. Sarı-lacivertliler bu transferde çok önemli bir mesafe alırken İngiliz yıldız için o detaylar gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 06:50
Hem Vedat'ın sakatlanması hem de bu bölgeye en az iki takviye yapılmak istenilmesinin ardından tüm ağırlık yeniden santrfor transferine verildi.
30 MİLYON EUROYA ÇIKILDI
Listenin ilk sırasında Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins var... Yönetimin, 30 yaşındaki İngiliz santrfor ile 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı belirtildi.
Anlaşmaya göre Watkins'in Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve deneyimli futbolcunun sarı-lacivertlilerin sunduğu tüm şartları kabul ettiği belirtildi.
Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor.
Ollie Watkins için 30 milyon euroya kadar çıkarılırken, transfer an meselesi.
BU SEZON 55 MAÇ OYNADI
Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 55 maça çıkarken, 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Oyuncu, İngiliz ekibinin formasını giydiği her sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.
ŞU AN DÜNYA KUPASI'NDA
Ollie Watkins'in Aston Villa'da sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı, Tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti.
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