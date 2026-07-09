Galatasaray'a transfer müjdesi! Fransız yıldız ile anlaşma tamam
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak Fransız yıldız ile anlaştığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılıların bu transferi tamamen bitireceği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:58
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom teknik direktörü Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray bu başarının ardından hedef büyüttü ve mücadele edeceği Devler Ligi'nde çok önemli bir başarı yakalamak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda yönetim, aynı doğrultuda yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyor.
Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Fransız yıldız Lesley Ugochukwu. Burnley formasını terleten futbolcuyla ilgili son olarak flaş haberler geliyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir süredir İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu için girişimlerde bulunuyordu.
İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Galatasaray, geçtiğimiz ay Lesley Ugochukwu için Burnley'e 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmuştu. Burnley bu teklifi reddetmişti.
TRANSFERİ DUYURULDU
Ancak aradan geçen zamanda sarı-kırmızılılar önemli mesafe kat etti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun transferini tamamlamak üzere. Habere göre Galatasaray oyuncu ile anlaştı ve kulübü ile görüşmeler ileri aşamaya geldi ve önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor.