"G.SARAY ONA ÖNEMLİ BİR ROL TEKLİF EDECEK" Haberin devamında Galatasaray'ın Pape Matar Sarr'ı Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Cimbom'un Avrupa turnuvalarına katılmaya alışkın olduğu ve büyük maçlarda düzenli oynayacak seviyede bir oyuncu aradığı bunun için de Senegalli yıldızı yakın takibine aldığı belirtildi.