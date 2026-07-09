Galatasaray'dan transferde Pape Matar Sarr bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da gündemde yer alan isimlerden birisi de Senegalli yıldız Pape Matar Sarr. Sarı-kırmızılıların transferini çok istediği futbolcuyla ilgili flaş haberi yurt dışından verdiler. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 20:44 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 21:05
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom teknik direktörü Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray bu başarının ardından hedef büyüttü ve mücadele edeceği Devler Ligi'nde çok önemli bir başarı yakalamak istiyor.
Sarı-kırmızılılar aynı doğrultuda yeni sezon öncesi transferde ince eleyip sık dokuyor.
Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Senegalli yıldız Pape Matar Sarr.
Tottenham formasını terleten futbolcuyla ilgili son olarak flaş haberler geliyor.
Yurt dışından Afrique Sports'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın yakından takip ettiği oyuncu için Avrupa'dan pek çok takım talip. Fakat İngiliz ekibi Brentford, Sarr ile özellikle ilgileniyor.
Haberde, Sarr'ın oyun tarzının İngiliz kulübünün aradığı kriterlere tam olarak uygun olduğu belirtildi. Oyuncunun çok yönlülüğü ve orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabilmesinin Brentford'un bir hayli dikkatini çektiği vurgulandı.
"G.SARAY ONA ÖNEMLİ BİR ROL TEKLİF EDECEK"
Haberin devamında Galatasaray'ın Pape Matar Sarr'ı Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Cimbom'un Avrupa turnuvalarına katılmaya alışkın olduğu ve büyük maçlarda düzenli oynayacak seviyede bir oyuncu aradığı bunun için de Senegalli yıldızı yakın takibine aldığı belirtildi.
Cimbom'un yıldız ismi transfer etmesi halinde özellikle ilk 11'de forma şansı vereceği de aktarıldı.
"TOTTENHAM KOLAYCA SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR"
Son olarak Tottenham'ın oyuncusuna olan yoğun transfer ilgisine rağmen Sarr'ı kolayca satmayı düşünmediği bilgisi var.