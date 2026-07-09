FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvada çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. İki takım ABD'de bulunan Boston Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Fransa ile Fas son olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelmişlerdi. O mücadeleden Fransa 2-0'lık skorla galip ayrılmış ve adını finale yazdırmıştı.

Bu mücadele bir bakıma da Fas için rövanş maçı niteliği taşıyor. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FRANSA-FAS MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Fas: Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss, Talbi

FRANSA-FAS DÜNYA KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-Fas maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.