CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fransa-Fas maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Fransa-Fas maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final maçında Fransa ile Fas kozlarını paylaşıyor. Fransa ile Fas arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:52
Fransa-Fas maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvada çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. İki takım ABD'de bulunan Boston Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Fransa ile Fas son olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelmişlerdi. O mücadeleden Fransa 2-0'lık skorla galip ayrılmış ve adını finale yazdırmıştı.

Bu mücadele bir bakıma da Fas için rövanş maçı niteliği taşıyor. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE FRANSA-FAS MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Fas: Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss, Talbi

FRANSA-FAS DÜNYA KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-Fas maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

F.Bahçe'nin yıldızına Komşu'dan sürpriz talip!
G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi mesajı: Türkiye dönüşümün merkezinde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...
G.Saray'dan Sarr bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam G.Saray'a Fransız yıldız! Anlaşma tamam 22:54
F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde! F.Bahçe'den Greenwood'un sözleşmesine özel madde! 22:30
Kanarya'da hazırlıklar tam gaz! Kanarya'da hazırlıklar tam gaz! 21:58
Wimbledon'da tek kadınlarda final belli oldu! Wimbledon'da tek kadınlarda final belli oldu! 21:55
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 21:53
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 21:50
Daha Eski
Salih Özcan sağlık kontrolünden geçti! Salih Özcan sağlık kontrolünden geçti! 21:48
Sloven basketbolcu G.Saray'da! Sloven basketbolcu G.Saray'da! 21:45
RAMS Başakşehir'den Emin Bayram sürprizi! RAMS Başakşehir'den Emin Bayram sürprizi! 20:50
G.Saray'dan Sarr bombası! G.Saray'dan Sarr bombası! 20:43
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 20:22
G.Birliği'nden Kevin Rodrigues hamlesi! G.Birliği'nden Kevin Rodrigues hamlesi! 19:52