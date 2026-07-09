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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk ve annesi Zehra Buruk'tan Galatasaraylı taraftarlara üçlü!

Okan Buruk ve annesi Zehra Buruk'tan Galatasaraylı taraftarlara üçlü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi. Tören esnasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve annesi Zehra Buruk, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 19:49
Okan Buruk ve annesi Zehra Buruk'tan Galatasaraylı taraftarlara üçlü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Bülent Ünder, Okan Buruk'un annesi Zehra Buruk, futbol antrenörü ağabeyi Fuat Buruk, Büyükçekmece Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kerem Ereke, dernek yöneticileri ve üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Okan Buruk, annesi ile "üçlü" çektirdi

Büyükçekmece'de büyüyen Okan Buruk'u annesi Zehra Buruk, ağabeyi Fuat Buruk ile akrabaları yalnız bırakmadı.

Tören alanına geldiğinde gördüğü annesinin elini öpen Buruk, akrabalarıyla selamlaştı. Konuşmak için kürsüye gelen Buruk, "Bu güzel organizasyon için Büyükçekmece Belediyesine, derneğimize ve sizlere teşekkür ederim. Sizleri mutlu etmek bizi her zaman gururlandırıyor. Bunun için emek veriyoruz. İlk isteğimiz sizleri mutlu etmek. Bu sokaklarda büyüdüm. Burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrı bir mutluluk. Benim için en değerlisi annemin burada olması." dedi.

Sonrasında annesi Zehra Buruk'un yanına giden tecrübeli teknik adam, taraftarın "üçlü" tezahüratı isteğini annesiyle birlikte gerçekleştirdi. Daha sonra başkan Dursun Özbek, Zehra Buruk'un yanına gelerek bir süre sohbet etti.

Tören, sarı-kırmızılı bayrağın göndere çekilmesiyle sona erdi. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli teknik adam, yoğunluktan dolayı alandan ayrılmakta zorlandı.

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