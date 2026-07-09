Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu olmayı başardı!

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na ilk turdan başlayan Elif Şevval Kurt, Polonyalı Aurelia Magdalena Godzinska'yı 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Rus rakibi Evangelia Berezhnova'yı 6-3 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Avrupa ikincisi Fransız Lise Nicole Lilia Landouzy'yi 7-0'lık üstün bir performansla yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Ukraynalı Oleksandra Rybak ile karşılaşan Elif Şevval Kurt, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.