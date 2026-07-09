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Haberler Diğer Sporlar Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu olmayı başardı!

Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu olmayı başardı!

U20 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt, altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 21:53
Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu olmayı başardı!

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na ilk turdan başlayan Elif Şevval Kurt, Polonyalı Aurelia Magdalena Godzinska'yı 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Rus rakibi Evangelia Berezhnova'yı 6-3 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Avrupa ikincisi Fransız Lise Nicole Lilia Landouzy'yi 7-0'lık üstün bir performansla yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Ukraynalı Oleksandra Rybak ile karşılaşan Elif Şevval Kurt, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

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