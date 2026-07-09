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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızın sözleşmesine eklediği özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:30
Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Şu ana kadar Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertlilerde gözler Mason Greenwood'a çevrildi.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Sarı-lacivertli kurmaylar, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızı takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için Marsilya ile 40+5 milyon Euro karşılığında anlaştığı iddia edildi.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Fransız basını, Atletico Madrid'in Mason Greenwood için devreye girdiğini yazsa da sarı-lacivertlilerin transferde avantajlı konumda olduğu aktarıldı.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

Greenwood için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun sözleşmesine özel bir madde eklediği ortaya çıktı.

Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...

SÖZLEŞMESİNDE ŞAMPİYONLUK BONUSU VAR

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Mason Greenwood'un kontratında şampiyonluk bonusu var.

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