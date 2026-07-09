Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertlilerde gözler Mason Greenwood'a çevrildi.