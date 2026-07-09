Greenwood'un sözleşmesine özel madde! Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızın sözleşmesine eklediği özel madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:30
Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için Marsilya ile 40+5 milyon Euro karşılığında anlaştığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fransız basını, Atletico Madrid'in Mason Greenwood için devreye girdiğini yazsa da sarı-lacivertlilerin transferde avantajlı konumda olduğu aktarıldı.
Greenwood için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun sözleşmesine özel bir madde eklediği ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİNDE ŞAMPİYONLUK BONUSU VAR
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Mason Greenwood'un kontratında şampiyonluk bonusu var.
Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.
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