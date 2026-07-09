Atletico'nun 24 yaşındaki yıldıza yıllık 5-6 milyon Euro maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

La Liga ekibinin, oyuncuyu ikna etmek için Antoine Griezmann'ın halefi olabileceğini, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini ve bunun da bir gün İngiltere'ye dönmek için olanak sağlayabileceğini söylediği kaydedildi.