Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferini bitirme noktasına getirdiği Mason Greenwood ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız basını, dev kulübün yıldız futbolcu için devreye girdiğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 19:19
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyla 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 8 milyon Euro maaş vereceği öne sürülmüştü.
Sarı-lacivertlilerde Greenwood için geri sayıma geçilirken, Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
ATLETICO MADRID YENİDEN DEVREDE
L'Equipe'nin haberine göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için yeniden devreye girdi.
Haberde Fenerbahçe'nin transferde avantajlı konunda olsa da İspanyol ekibinin İngiliz futbolcuyu transfer etme umudundan vazgeçmediği belirtildi.
Atletico'nun 24 yaşındaki yıldıza yıllık 5-6 milyon Euro maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı.
La Liga ekibinin, oyuncuyu ikna etmek için Antoine Griezmann'ın halefi olabileceğini, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini ve bunun da bir gün İngiltere'ye dönmek için olanak sağlayabileceğini söylediği kaydedildi.
Dünya Kupası için ABD'de bulunan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin transferi onayladığı ve kendisiyle bizzat görüşmeye çalışacağı yazıldı.
Mason Greenwood'un da Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'e gitmek istediğini söylediği vurgulandı.
İspanyol ekibinin, Greenwood transferi için Marsilya'ya 45+5 milyon Euro teklif edeceğinin altı çizildi.
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