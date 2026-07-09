CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferini bitirme noktasına getirdiği Mason Greenwood ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız basını, dev kulübün yıldız futbolcu için devreye girdiğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 19:19
Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Sarı-lacivertliler, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Yönetimin, İngiliz yıldızın transferi için Marsilya ile 40+5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyla 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 8 milyon Euro maaş vereceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Sarı-lacivertlilerde Greenwood için geri sayıma geçilirken, Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

ATLETICO MADRID YENİDEN DEVREDE

L'Equipe'nin haberine göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Haberde Fenerbahçe'nin transferde avantajlı konunda olsa da İspanyol ekibinin İngiliz futbolcuyu transfer etme umudundan vazgeçmediği belirtildi.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Atletico'nun 24 yaşındaki yıldıza yıllık 5-6 milyon Euro maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık bir sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

La Liga ekibinin, oyuncuyu ikna etmek için Antoine Griezmann'ın halefi olabileceğini, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini ve bunun da bir gün İngiltere'ye dönmek için olanak sağlayabileceğini söylediği kaydedildi.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Dünya Kupası için ABD'de bulunan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin transferi onayladığı ve kendisiyle bizzat görüşmeye çalışacağı yazıldı.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

Mason Greenwood'un da Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'e gitmek istediğini söylediği vurgulandı.

Fenerbahçe'yi kızdıran Greenwood gelişmesi! Transfer bitti derken...

İspanyol ekibinin, Greenwood transferi için Marsilya'ya 45+5 milyon Euro teklif edeceğinin altı çizildi.

Öztürk'ten elini sıkmayan Göktürk'e yanıt!
Süper Lig'de derbilerin fikstürü belli oldu!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Takvim ne yazdıysa o! Özgür Özel önce CHP'ye kayyum isteyecek sonra bölecek: 21 Temmuz'dan sonra mutlak kopuş
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fikstür çekiminde F.Bahçe-G.Saray gerilimi! Elini sıkmadı
Can Uzun G.Saray'a çok yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda..." "Beşiktaş'tan gelen teklifi duyduğumda..." 19:12
"Bu sene geçtiğimiz seneden daha zor olacak" "Bu sene geçtiğimiz seneden daha zor olacak" 18:15
F.Bahçe Beko transferi duyurdu! F.Bahçe Beko transferi duyurdu! 17:46
Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sorusuna yanıt! Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sorusuna yanıt! 16:08
Muğlaspor, Baran Ekiz'i açıkladı Muğlaspor, Baran Ekiz'i açıkladı 15:55
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 15:44
Daha Eski
"Beşiktaş'ın hedefi, her zaman zirvedir" "Beşiktaş'ın hedefi, her zaman zirvedir" 15:37
Gözde Atasoy: Yolun sonu şampiyonluk olsun Gözde Atasoy: Yolun sonu şampiyonluk olsun 15:29
Öztürk'ten elini sıkmayan Göktürk'e yanıt! Öztürk'ten elini sıkmayan Göktürk'e yanıt! 15:22
Fikstür çekiminde F.Bahçe-G.Saray gerilimi! Elini sıkmadı Fikstür çekiminde F.Bahçe-G.Saray gerilimi! Elini sıkmadı 15:15
Süper Lig'de derbilerin fikstürü belli oldu! Süper Lig'de derbilerin fikstürü belli oldu! 14:31
G.Saray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor! G.Saray'ın yeni sezon mesaisi sürüyor! 13:50