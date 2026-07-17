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Haberler Atletizm Denizlili master atletler, İzmir'de 9 madalya ile döndü

Denizlili master atletler, İzmir'de 9 madalya ile döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından organize edilen Türkiye Masterler Pist Şampiyonası, İzmir Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, merhum atlet Murat Akman anısına gerçekleştirildi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 12:54
Denizlili master atletler, İzmir'de 9 madalya ile döndü

İzmir'de düzenlenen Türkiye Masterler Pist Şampiyonası'nda Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları toplam 9 madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. Antrenör Çetin Çağatay ile sporcular Mahir Akbaba ve İsmail Aktaş, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından organize edilen Türkiye Masterler Pist Şampiyonası, 11-12 Temmuz tarihlerinde İzmir Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, merhum atlet Murat Akman anısına gerçekleştirildi. Toplam 294 master sporcunun mücadele ettiği şampiyonada atma, atlama ve koşu branşlarında büyük heyecan yaşanırken, birçok Türkiye rekoruna da imza atıldı.

Şampiyonada Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları gösterdikleri performansla dikkat çekti. Kulüp antrenörü Çetin Çağatay yönetiminde yarışlara hazırlanan sporcular, katıldıkları branşlarda önemli dereceler elde ederek toplam 9 madalya kazandı.

65 yaş kategorisinde mücadele eden antrenör ve sporcu Çetin Çağatay, 400 metre, 300 metre engelli ve 4x100 metre bayrak yarışlarında Türkiye şampiyonu olarak üç altın madalya kazanırken, 200 metrede ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 45 yaş kategorisinde yarışan Mahir Akbaba, 400 metrede Türkiye şampiyonluğunu elde ederek altın madalya kazanırken, 4x100 metre bayrak yarışında ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

35 yaş kategorisinde mücadele eden İsmail Aktaş ise 4x400 metre bayrak yarışında Türkiye şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Aktaş ayrıca 4x100 metre bayrak yarışında gümüş, 200 metrede ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı üç madalya ile tamamladı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, kazandıkları 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile Türkiye Masterler Pist Şampiyonası'na damga vururken, elde ettikleri başarıyla Denizli'nin atletizmdeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

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