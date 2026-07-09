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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 21:55
Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.

Dünya 9 numarası Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 numaralı seribaşı Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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