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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Metin Öztürk'ten elini sıkmayan Barış Göktürk'e yanıt: Seçim vaadini yerine getirdi

Metin Öztürk'ten elini sıkmayan Barış Göktürk'e yanıt: Seçim vaadini yerine getirdi

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig 2026/27 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, fikstür çekimi esnasında elini sıkmayan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile ilgili soruya da yanıt verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 16:49
Metin Öztürk'ten elini sıkmayan Barış Göktürk'e yanıt: Seçim vaadini yerine getirdi

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Öztürk, fikstür çekimi esnasında elini sıkmayan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile ilgili soruya da yanıt verdi. Öztürk, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, "Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım" demişti, seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdi anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine." İfadelerini kullandı.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN TÜM AÇIKLAMALARI

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