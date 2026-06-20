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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim

Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli takımımızda Uğurcan Çakır, maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 08:48
Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli takımımızda Uğurcan Çakır, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"Ülkemizden özür dilerim. Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık. Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok. Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik."

"Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık! İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız."

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