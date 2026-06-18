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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Kanada'dan Katar karşısında farklı galibiyet!

Kanada'dan Katar karşısında farklı galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu 2'nci hafta maçında Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda yarışan Kanada, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 03:01
Kanada'dan Katar karşısında farklı galibiyet!

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu 2'nci hafta maçında Katar'ı 6-0 mağlup etti. Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Cyle Larin, 29'uncu, 45+3'üncü ve 90+2'nci dakikalarda Jonathan David, 64'üncü dakikada Nathan Saliba ile 75'inci dakikada Mohamed Almanai (KK) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Kanada, 3 puanı hanesine yazdırarak grubunda 4 puana yükseldi ve averaj farkıyla İsviçre'nin üstünde liderlik koltuğunda yer aldı. Katar ise 1 puanda kaldı ve grupta son sırada yer aldı.

Katar'da 33. dakikada Homam Ahmed ve 53. dakikada Assim Madibo kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktılar.

DÜNYA KUPASI TARİHLERİNDEKİ İLK GALİBİYET

Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılan Kanada, Katar karşısında galip gelerek aynı zamanda tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini de almış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu sonhafta maçında Kanada, İsviçre; Katar ise Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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