Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu 2'nci hafta maçında Katar'ı 6-0 mağlup etti. Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Cyle Larin, 29'uncu, 45+3'üncü ve 90+2'nci dakikalarda Jonathan David, 64'üncü dakikada Nathan Saliba ile 75'inci dakikada Mohamed Almanai (KK) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Kanada, 3 puanı hanesine yazdırarak grubunda 4 puana yükseldi ve averaj farkıyla İsviçre'nin üstünde liderlik koltuğunda yer aldı. Katar ise 1 puanda kaldı ve grupta son sırada yer aldı.

Katar'da 33. dakikada Homam Ahmed ve 53. dakikada Assim Madibo kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktılar.

DÜNYA KUPASI TARİHLERİNDEKİ İLK GALİBİYET

Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılan Kanada, Katar karşısında galip gelerek aynı zamanda tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini de almış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu sonhafta maçında Kanada, İsviçre; Katar ise Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Cyle Larin fırsatçılığını konuşturdu topu ağlara gönderdi. Kanada, Katar karşısında öne geçti. pic.twitter.com/W1fZZB3IWq — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽️ Jonathan David seken topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. pic.twitter.com/x1ztyLPu1v — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽️ Jonathan David gollerine devam ediyor Kanada farkı açıyor. pic.twitter.com/aJHBiIayLW — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽️ Saliba frikikten attığı golle skoru 4-0'a getirdi! pic.twitter.com/gaeETsqTGw — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽️ Shaffelburg'ün şutunda Almanai talihsiz bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Kanada farkı 5'e çıkardı. pic.twitter.com/u9w3nmUhwJ — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026