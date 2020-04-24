Real Madrid stat değiştiriyor!
İspanyol devi Real Madrid, sezonun seyircisiz tamamlanması ihtimaline karşın federasyona başvuruda bulunarak stadyumunu değiştirme kararı aldı. Eflatun-beyazlı ekibin bu talebinin olumlu karşılandığı ifade ediliyor. İşte Real'in kalan maçlarını oynamayı planladığı stat...
İspanya La Liga devi Real Madrid, olası seyircisiz maçlar için önlem aldı. İspanyol ekibi sezonu 6 bin kişilik Alfredo di Stefano Stadı'nda tamamlayacak.
Marca Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid, sezonun yeniden başlaması durumunda maçlarını Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynamak için başvuruda bulundu. İspanya Futbol Federasyonu da bu talebe olumlu yanıt verdi.
6 bin kişi kapasiteli Alfredo di Stefano Stadyumu, Real Madrid'in rezerv takımı Castilla'nın maçlarına ev sahipliği yapıyor. Real Madrid La Liga'da kalan 11 maçın 6'sını ev oynayacak.
- 24.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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