Real Madrid stat değiştiriyor!

Trabzonspor'un Cyrstal Palace'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü futbolcu Alexander Sörloth, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve dünya devi Real Madrid'in transfer listesine girmişti. Corona virüsü nedeniyle ülkesinde bulunan Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu. Real Madrid ile ilgili gelen soruya Sörloth'un verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte o sözler...