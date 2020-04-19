Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...

Trabzonspor'un Cyrstal Palace'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü futbolcu Alexander Sörloth, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve dünya devi Real Madrid'in transfer listesine girmişti. Corona virüsü nedeniyle ülkesinde bulunan Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu. Real Madrid ile ilgili gelen soruya Sörloth'un verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte o sözler...
19 Nisan 2020 Pazar 21:43 Güncelleme: 19.04.2020 21:43
Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...

Gol krallığında zirvede yer alan bordo-mavili oyuncu, "Trabzonspor'da tecrübe ettiğim deneyim bambaşka. Taraftar sizi çılgınca bağrına basıyor ve sevildiğinizi görüyorsunuz.

Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...

Üst düzey bir rekabetin içine girip zirvede yer aldığınızda futbol çok şey ifade ediyor. Yenilmez hissediyorsunuz. Bunun bir parçası olmak harika bir duygu" dedi.

Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...

REAL MADRID SÖZLERİ

Hakkında çıkan Real Madrid iddiaları kendisine hatırlatılan Sörloth şöyle devam etti: "Çok şükür ki ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayan bir ailem, dostlarım ve kız arkadaşım var.

Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...

Bu tip şeyler ortaya çıktığında bunları doğru şekilde kullanmaya bakıyorum. Benim yapmam gereken bunu itici bir güç olarak kullanarak, nasıl iyi bir futbolcu olduğumu ortaya koyup, söylentilerin gerçek olabileceğini göstermektir."

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