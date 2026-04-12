Ziraat Türkiye Kupası
Sunderland - Tottenham Hotspur maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de Pazar mesaisinin en merak edilen randevularından biri Stadium of Light’ta yaşanıyor. Tottenham’da yeni bir dönem başlarken, ev sahibi Sunderland son haftalardaki yükselişini dev bir galibiyetle taçlandırmak istiyor. İşte Sunderland - Tottenham maçına dair tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 12:58
Premier Lig'de heyecan dorukta! Tottenham'da sezonun üçüncü teknik direktörü olarak göreve gelen Roberto De Zerbi, ikinci lig maçında ilk galibiyetini almak için Sunderland deplasmanına çıkıyor. 2026 yılında henüz lig galibiyetiyle tanışamayan Spurs, kötü gidişatı durdurmak zorunda. Öte yandan Newcastle United'ı devirerek sükse yapan Sunderland, formda grafiğiyle bir sürpriz daha peşinde. Peki, Sunderland - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

SUNDERLAND - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Sunderland - Tottenham Hotspur karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16:00'da (TSİ) başlayacak.

SUNDERLAND - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig heyecanı Türkiye'de beIN Sports kanalında canlı izlenebilecek.

G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde!
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MSB'den İsrail'e okkalı ayar! "Başkomutan Erdoğan" paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir
Osimhen için 5 ayrılık! Transfer...
"Bazıları F.Bahçe'nin oyuncuları değil"
Lider hata istemiyor! Lider hata istemiyor! 13:47
Mallorca - Rayo Vallecano bilgileri Mallorca - Rayo Vallecano bilgileri 13:37
Osasuna - Real Betis maçı bilgileri Osasuna - Real Betis maçı bilgileri 13:28
Chelsea - Manchester City maçı bilgileri Chelsea - Manchester City maçı bilgileri 13:08
Sunderland - Tottenham Hotspur maçı bilgileri Sunderland - Tottenham Hotspur maçı bilgileri 12:58
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! 12:56
Daha Eski
Nottingham Forest - Aston Villa maçı bilgileri Nottingham Forest - Aston Villa maçı bilgileri 12:39
Crystal Palace-Newcastle United maçı bilgileri Crystal Palace-Newcastle United maçı bilgileri 12:19
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Transfer... G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Transfer... 12:16
İşte G.Saray-Kocaelispor maçının VAR hakemi! İşte G.Saray-Kocaelispor maçının VAR hakemi! 12:09
Keçiörengücü - Serik Belediyespor maçı bilgileri Keçiörengücü - Serik Belediyespor maçı bilgileri 12:06
Osimhen için 5 ayrılık! Transfer... Osimhen için 5 ayrılık! Transfer... 11:33