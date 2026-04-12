Sunderland - Tottenham Hotspur maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dorukta! Tottenham'da sezonun üçüncü teknik direktörü olarak göreve gelen Roberto De Zerbi, ikinci lig maçında ilk galibiyetini almak için Sunderland deplasmanına çıkıyor. 2026 yılında henüz lig galibiyetiyle tanışamayan Spurs, kötü gidişatı durdurmak zorunda. Öte yandan Newcastle United'ı devirerek sükse yapan Sunderland, formda grafiğiyle bir sürpriz daha peşinde. Peki, Sunderland - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın tüm detayları...

SUNDERLAND - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Sunderland - Tottenham Hotspur karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16:00'da (TSİ) başlayacak.

SUNDERLAND - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig heyecanı Türkiye'de beIN Sports kanalında canlı izlenebilecek.

