Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City 2-0 Everton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester City, Etihad Stadı’nda konuk ettiği Everton’ı Erling Haaland’ın iki golüyle 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:09
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, taraftarı önünde Everton'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede perdeyi 58. dakikada Erling Haaland açtı. Norveçli yıldız, sadece beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Haaland, bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 23 gol 3 asiste ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 16'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü. Everton ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında City, zorlu Aston Villa deplasmanına çıkacak. Everton ise Hill Dickinson Stadyumu'nda Tottenham'ı konuk edecek.

