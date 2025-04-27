Liverpool-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Liverpool-Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool-Tottenham maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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