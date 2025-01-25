  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester City 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester City, Premier Lig'in 23. haftasında Chelsea'yi konuk etti. Guardiola'nın öğrencileri 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 22:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City 3-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET

Premier Lig'in 23. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City evinde Enzo Maresca'nın yönetimindeki Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Chelsea adına 3. dakikada Noni Madueke kaydetti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri ise 42. dakikada Josko Gvardiol, 68. dakikada Erling Haaland ve 87. dakikada Phil Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 41'e yükseltirken, Chelsea 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Chelsea sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması
Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz
DİĞER
Ayrılığa dayanamadı! Icardi'nin China Suarez'le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara'dan flaş hamle...
Başkan Erdoğan'dan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli şampiyonluk istiyor! Napoli şampiyonluk istiyor! 22:40
M. City kendine geldi! M. City kendine geldi! 22:37
Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması Buruk'tan flaş yabancı VAR açıklaması 21:44
Arsenal Calafiori ile kazandı! Arsenal Calafiori ile kazandı! 21:26
Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz Muslera: Yavaş yavaş sona geliyoruz 21:25
Liverpool farka gitti! Liverpool farka gitti! 21:23
Daha Eski
Adana'da kazanan çıkmadı! Adana'da kazanan çıkmadı! 21:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:02
Konyaspor'dan kırmızı kart tepkisi! Konyaspor'dan kırmızı kart tepkisi! 20:45
G.Saray'ın bir golü daha VAR'a takıldı G.Saray'ın bir golü daha VAR'a takıldı 20:27
Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu! Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu! 19:52
Osimhen'den "ağlama" sevinci Osimhen'den "ağlama" sevinci 19:48